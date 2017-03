நெடுவாசல் போராட்டக்குழுவுடன் டிஆர்ஓ பேச்சுவார்த்தை - ஆட்சியரிடம் பேச அழைப்பு

நெடுவாசல் போராட்டக்குழுவினருடன் புதுக்கோட்டை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகிறார். மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பேச வருமாறு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

English summary

Neduvasal in Pudukkottai district entered the 16th day on Thursday, district revenue officer Ramasamy and top police officials held talks with the protesting committee members and urged them to call off the stir.