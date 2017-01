பயிர்கள் கருகிய அதிர்ச்சி.. விவசாயி சுருண்டு விழுந்து மரணம்

பயிர்கள் கருகிய அதிர்ச்சியில் மானாமதுரையில் விவசாயி மாரடைப்பால் மரணம் அடைந்தார். இதனால் இப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

A farmer died of cardiac arrest after his crop failed in Sivagangai near Madurai.