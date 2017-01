பயிர்கள் கருகி நாசம்.. தொடரும் விவசாயிகள் மரணம்… பலி எண்ணிக்கை 66ஆக உயர்வு!

விவசாயம் பொய்த்துப் போனதால் விவசாயிகளின் மரணம் அதிகரித்து வருகிறது. இன்று காலை நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் 2 விவசாயிகள் மாரடைப்பால் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

English summary

Two farmers died in Nagai and Tiruvarur due to cardiac arrest after being depressed over failure of cultivation at his fields.