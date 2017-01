கடும் வறட்சியால் கவலையில் விவசாயிகள் - பொங்கல் பண்டிகை இனிக்குமா?

நெல்லை மாவட்டத்தில் கடும் வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளதால் விவசாயத்தை போற்றும் தமிழர் திருநாள் கொண்டாட்டம் என்பதை கொண்டாடமுடியாத நிலை உள்ளதாக விவசாயிகள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

TN Battles Worst Monsoon in 150 Years,the harvest festival of Pongal no cheer For Tamil Nadu Farmers. The once lush green fields have withered and wilted, turning a yellowish-brown.