10 ரூபாக்கு என்ன கிடைக்கும்... 30 முருங்கைக்காய்களின் சக்தி.... நெல்லை மக்கள் குஷி!

நெல்லை பகுதியில் முருங்கைக்காய் விளைச்சல் அமோகமாக உள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

English summary

Despite of drought in TN, Drumstick growth was high in Nellai District.