ஃபுல் போதையிலும் விவசாயிகளுக்காக போராடிய சின்சியர் குடிமகன் - வீடியோ

ஈரோடு அந்தியூரில், விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினர். அதில் 'குடிமகன்' ஒருவர் சின்சியராக கலந்துகொண்டு டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக கோஷங்கள் எழுப்பினார்.

English summary

In Edode Anthiyur Farmers protested for TN farmers who are protesting in Delhi for 36 days. A drunken person participated in this protest and raised voice for farmers