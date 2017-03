சென்னையில் வறட்சிதான்... உள்மாவட்டங்களில்தான் மழை - வானிலை மையம்

சென்னையில் வறண்டவானிலையே நிலவும் என்றும், உள் மாவட்டங்களில் மட்டுமே மழை பெய்யும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Weather office has predicted that dry weather will continue in Chennai inner areas of Tamil Nadu will get some rains.