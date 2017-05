கேட்கும்போதே தலையை சுத்துதே.. சென்னையில் கோடை மழைக்கு வாய்ப்பே இல்லையாம்!

சென்னையில் வறண்ட வானிலையே நீடிக்கும் என்றும் கோடை மழைக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

English summary

Sea breeze sets in early over coastal areas of Chennai city. Interiors face the heat No chance for summer rain Chennai says met office.