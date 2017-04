தமிழகமெங்கும் அக்னி... நாமக்கல்லில் 106 டிகிரி... பல நகரங்களில் சதமடித்த வெயில்!

அக்னி நட்சத்திரம் தொடங்க இன்னும் சில வாரங்கள் உள்ள நிலையில் தமிழக மெங்கும் வெயில் சுட்டெரிக்கிறது. நாமக்கல்லில் 106 டிகிரி வெயில்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Maximum temperature is likely to be above normaly 109 deg Celsius at a few places over interior Tamil Nadu.Rain or thundershower is likely to occur at isolated places over Interior Tamil Nadu and dry weather will prevail over coastal Tamilnadu