3 நாட்களில் 7,000 ஆபரேஷன்கள் நிறுத்தம்: தொடரும் மருத்துவ மாணவர்கள் போராட்டம்.. நோயாளிகள் பாதிப்பு!

மருத்துவ மாணவர்களின் போராட்டம் 17வது நாளாக நீடிப்பதால் நோயாளிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Tamilnadu medical college students and doctors strike patients facing problem. Due to the strike within three days over 7000 operations has stopped.