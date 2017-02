கவர்னரின் காலதாமதத்தால் சசிகலா முதல்வராக பதவி ஏற்க முடியாமல் போய் விட்டது: எம்பி முத்துக்கருப்பன்

கவர்னரின் காலதாமதத்தால் சசிகலா முதல்வராக பதவி ஏற்க முடியாமல் போய் விட்டது என அதிமுக எம்பி முத்துக்கருப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

MP Muthukaruppan says that because of Governors delay only Sasikala couldn't come as CM. and he said i Will always support Sasikala. I am not supporting OPS.