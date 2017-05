எந்த தேசிய கட்சியிலும் ரஜினி சேரமாட்டார்- தனிக்கட்சிதான் தொடங்குவார்: திருநாவுக்கரசர் எக்ஸ்குளூசிவ்

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரத்தின் வீட்டில் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாகவே வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திருநாவுக்கரசர் கூறினார்.

Due to political motive only P.Chidambaram's house raided told TN congress committee leader Thirunavukkarasar

