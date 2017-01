வழக்கமான கூட்டம் இல்லை.. விற்பனையும் இல்லை.. புத்தகக்கண்காட்சியை பாதித்த பணத்தட்டுப்பாடு

இந்த ஆண்டு புத்தகக்கண்காட்சி சற்று மந்தமாகவே இருக்கிறது. முதல் சனி மற்றும் ஞாயிறு இரு தினங்களும் வழக்கமான கூட்டத்தைத் விட சற்று குறைவாக நேற்று இருந்தது. பணத்தட்டுப்பாடு பிரச்சனை புத்தகக்கண்காட்சியை பா

English summary

40th Chennai book fair sale is dull this year due to demonetization said, publishers.