இடைத்தேர்தல் ரத்து தமிழகத்திற்கு தலைகுனிவு- எடப்பாடி அரசு ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் - துரைமுருகன்

இடைத்தேர்தல் ரத்து அறிவிப்பு தமிழகத்திற்கு தலைகுனிவு, மானமுள்ள அரசு என்றால் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என துரைமுருகன் கூறியுள்ளார்.

English summary

RK Nagar bypoll cancelled by Election commission.It was shame on TamilNadu said DMK leader Durai Murugan.