துரைமுருகனுக்கு நெஞ்சுவலி.. வேலூர் சிஎம்சியில் அனுமதி.. டாக்டர்கள் தீவிர சிகிச்சை

திமுக தலைமை கழக முதன்மை செயலாளரும், முன்னாள் தமிழக அமைச்சருமான துரைமுருகன் சென்னை வந்து கொண்டிருந்தார். அப்போது அவருக்கு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டதால் வேலூர் சிஎம்சியில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ex Minister and DMK senior leader Durai Murugan was admitted to Vellure CMC hospital today.