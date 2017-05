கருணாநிதி சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக..சும்மா இருக்கோம்.. இல்லாட்டி.. துரைமுருகன் அதிரடி

கருணாநிதி கூறிய வார்த்தைக்காக அமைதியாக இருக்கிறோம் இல்லை என்றால் எப்போதோ ஆட்சியை கவிழ்த்திருப்போம் என்று துரைமுருகன் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 16:19 [IST]

English summary

DMK leader Duraimurugan has blasted ADMK and its rule.