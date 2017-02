எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தீர்மானமே தவறு- துரைமுருகன் பொளேர்

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தீர்மானமே தவறு என எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் சாடியுள்ளார்.

Deputy Leader of Opposition Durai Murugan said that Chief Minister Edappadi Palanisamy's vote of confidence motion was wrong.