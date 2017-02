ஜெயலலிதா கேள்வியால் சட்டசபைக்குள் கலகலவென சிரித்த துரைமுருகன்.. தப்பா என்கிறார் ஓ.பி.எஸ்

'துரைமுருகன் நீங்க நடிப்புத்துறைக்கு போயிருந்தா மிகப்பெரிய நடிகரா ஆகியிருப்பீங்க'' என்று ஜெயலலிதா சொன்னார். இதைக்கேட்ட துரைமுருகன் கலகலவென சிரித்தார் என்றார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

English summary

Duraimurugan was laughing with Jayalalitha in the Tamilnadu Assembly, says O.Pannerselvam.