குடும்ப அரசியல்: மு.க. ஸ்டாலின் பார்முலாவை அப்படியே காப்பியடிக்கும் டிடிவி தினகரன்

குடும்ப அரசியல் விவகாரங்களை கையாள்வதில் மு.க.ஸ்டாலினின் பார்முலாவை அப்படியே காப்பிடியக்கிறார் டிடிவி தினகரன்.

English summary

ADMK Deputy General Secretary TTV Dinakaran now following DMK Working President MK Stalin's formula for handling the Dynasty politics.