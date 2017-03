எங்களுக்கு இரட்டை இலை கிடைக்கும்... மதுசூதனன் நாளை வேட்புமனு தாக்கல்- மாஃபா பாண்டியராஜன்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் ஓபிஎஸ் அதிமுகவைச் சேர்ந்த வேட்பாளர் மதுசூதனன் நாளை வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்து விட்டு பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்வார் என்று மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The rebel AIADMK OPS team candidate E.Madhusudhanan to files his nomination papers tomorrow from R K Nagar Assembly constituency in Chennai, a seat vacated by party leader J.Jayalalithaa's death.