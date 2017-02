எடப்பாடி பழனிச்சாமியை ஆட்சியமைக்க அழைத்தார் ஆளுநர்

எடப்பாடி பழனிச்சாமியை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்துள்ளதால் இன்று மாலை 4 மணிக்கு முதல்வராக பதவியேற்பார் என்று அவரது ஆதரவு வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Will Sasikala loyalist K Palanisamy take oath as Tamil Nadu CM today sources said. Governor Rao gives appointment to Edappadi K Palaniswami and four others at 11.30 am.