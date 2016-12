ரேசன் கடைகளில் மார்ச் 31க்கு மேல் மின்னணு பண பரிவர்த்தனை- மத்திய அரசு

நாடு முழுவதும் மார்ச் மாதத்திற்குள் ரேஷன் கடைகளில் மின்னணு முறையில் பணப்பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ளும் திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Government aims to E Payment at all fair price shops across the country by March 2017 said central minister Ram Vilas Paswan.