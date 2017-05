அதிகாலை வடபழனி பயங்கரம்.. மின்கசிவால் தீவிபத்து.. உறக்கத்திலேயே பலியான நால்வர்

அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் கீழ் தளத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் புகை மூட்டத்தால் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு 2 சிறுவர்கள் உட்பட 4 பேர் உறக்கத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 8:31 [IST]

Early morning fire accident in a flat in Vadapalani has brought the end of four lives.