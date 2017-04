ஆர்.கே.நகரில் விரைவில் தேர்தல் நடைபெறும் - ஓபிஎஸ்

ஆர்.கே. நகரில் மிக விரைவில் தேர்தல் நடைபெறும் என முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

The Election Commission should conduct the elections only if they assure a free and fair election. If they are unable to do so then let them cancel the elections OPS said said.