டெல்லி போலீஸ் விசாரணையில் செம தெனாவெட்டை காட்டிய அசால்ட் தினகரன்!

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுக்க புரோக்கர் சுகேஷுடன் பேசியதை தினகரன் ஒப்புக் கொண்டபோதிலும் அவர் மிகுந்த தெனாவெட்டுடன்தான் இருப்பதாக டெல்லி போலீஸார் கூறுகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The police say that Dinakaran was desperate and hence he had even agreed to speak on the phone with Sukesh. The special branch of the Delhi police was in Chennai on Thursday to gather more evidence against Sasikala Natarajan's nephew, T T V Dinakaran in connection with the Election Commission bribery case.