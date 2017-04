இரட்டை இலைக்கு லஞ்சம் - டிடிவி தினகரன் டெல்லியில் இன்று கைது?

இரட்டை இலை சின்னம் பெற லஞ்சம் கொடுத்த புகாரில் விசாரணைக்கு ஆஜராக டி.டி.வி.தினகரன் டெல்லி சென்றுள்ளார். அவர் கைது செய்யப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 9:10 [IST]

English summary

T T V Dinakaran will appear before the Delhi police for questioning on Saturday in connection with the Election Commission bribery case. Dinakaran who is Sasikala Natarajan's nephew will arrive at Delhi shortly before presenting himself before the police for questioning.