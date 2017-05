டிடிவி தினகரனுக்கு ஆதரவாக அடிப்பொடிகள் மதுரையில் திடீர் ஆர்ப்பாட்டம்

தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கில் டெல்லி திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் டிடிவி தினகரன். அவருக்கு ஆதரவாக மதுரையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியுள்ளனர் தினகரன் ஆதரவு அதிமுகவினர்.

English summary

TTV Dinakaran supporters held protest in Madurai. They accused BJP and OPS are trying to eliminate ADMK by means of false allegations.