வாக்காளர்களுக்கு லஞ்சம்... தினகரன் அடியாட்கள் 23 பேர் கைது- ஆர்.கே.நகர் இடைத் தேர்தல் ரத்து?

ஆர்கே நகரில் வாக்காளர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்ததாக தினகரனின் அடியாட்கள் கைது செய்யப்பட்டு வருவது தொடர் கதையாகி வருகிறது. இதையடுத்து ஆர்கே நகர் தொகுதியில் தேர்தலை ரத்து செய்யலாம் என கூறப்படுகிறது.

English summary

According to the sources that the Election Commission will cancel the bypoll of RK Nagar for non-stop money distributing to voters.