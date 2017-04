தேர்தல் பிரசாரத்தில் தேசிய கொடி - மாஃபா பாண்டியராஜன் மீது வழக்கு பதிவு

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்தில் தேசிய கொடியை தவறாக பயன்படுத்தியதாக ஓபிஎஸ் அணியின் மாஃபா பாண்டியராஜன் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Case file against Mafoi Pandiarajan in connection with Election campaign of dummy coffin of Jayalalithaa with National flag.