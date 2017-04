தேர்தல் ஆணையத்தின் அடுத்த அதிரடி.... டிடிவி தினகரன் 6 ஆண்டுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட தடை?

வாக்காளர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்த அதிமுக (அம்மா) கட்சியின் வேட்பாளர் டிடிவி தினகரன் தேர்தலில் போட்டியிட தேர்தல் ஆணையம் தடை விதிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Sources said that Election Commission will disqualify ADMK(Amma) Candidate TTV Dinakaran to contest elections.