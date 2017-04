வாக்காளர்களுக்கு லஞ்சம்: ஆர்கே நகர் தொகுதியில் டிடிவி தினகரன் போட்டியிட அதிரடி தடை?

வாக்காளர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்த குற்றச்சாட்டின் கீழ் ஆர்கே நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தலில் டிடிவி தினகரன் போட்டியிட தேர்தல் ஆணையம் தடை விதிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

According to the sources said that the Election commission holding discussion over to disqualify TTV Dinakaran's poll candidature.