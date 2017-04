ஆர்.கே.நகருக்கு மீண்டும் தேர்தல் எப்போது?

நியாயமாகவும், நேர்மையாகவும் தேர்தல் நடைபெறுவதற்கான சூழல் வரும்போது தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

EC doesn't announce new date for RK Nagar by poll which has cancelled on Sunday night.