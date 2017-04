சூனியமாகிறதா சசிகலா, தினகரனின் அரசியல் எதிர்காலம்? டெல்லியில் நாளை பரபர விசாரணை

இரட்டை இலை சின்னம் மற்றும் சசிகலாவின் நியமனம் தொடர்பாக நாளை டெல்லியில் தலைமை தேர்தல் ஆணையம் விசாரணை நடத்துகிறது.

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 11:15 [IST]

English summary

The Election Commission will examine the Sasikala's appointments as ADMK General Secretary and freeze of Two Leaves symbol issues on Tomorrow in Delhi.