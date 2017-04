சசிகலா அண்ட்கோவுக்கு ஏப். 17-ல் காத்திருக்கும் கிளைமாக்ஸ்... அம்போவாகும் பொதுச்செயலர் நியமனம்!

சசிகலா பொதுச்செயலராக நியமிக்கப்பட்டதையும் செல்லாது என தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்க உள்ளது.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 12:02 [IST]

English summary

The Election Commission will examine the validity of Sasikala's appointment as interim general secretary of ADMK on Ap.17.