எம்.ஜி.ஆர் பிறந்தநாள் நூற்றாண்டில் முடக்கப்பட்ட அதிமுகவும், இரட்டை இலையும் - தொண்டர்கள் வேதனை

எம்.ஜி.ஆர் பிறந்தநாள் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடப்படும் இந்த நேரத்தில் அவர் தோற்றுவித்த கட்சியும், சின்னமும் முடங்கிப் போனது அதிமுக தொண்டர்களிடையே வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 8:35 [IST]

English summary

On the 100th birth anniversary of former Tamil Nadu Chief Minister MG Ramachandran ADMK worker not happy for the EC passed an interim order freezing the symbol.