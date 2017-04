ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல்.. ஏப்.12 மாலை வரை கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிட தடை !

ஆர்.கே.நகர் தேர்தலையொட்டி ஏப்ரல் 12-ம் தேதி மாலை வரை கருத்துக் கணிப்புகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது.

English summary

R.K.Nagar By poll: EC has banned all kind of opinion polls from april 10