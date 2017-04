சமூக வலைதளங்களில் இரட்டை இலை சின்னத்தை பயன்படுத்துவதாக புகார்.. தினகரனுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ்

அதிமுக அம்மா கட்சி சார்பில் ஆர்.கே.நகரில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் டி.டிவி.தினகரனுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

English summary

Election Commission today issues notice on sasikala team R.K.Nagar candidate ttv Dinakaran for issue of sympol.