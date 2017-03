இரட்டை இலைக்கு உரிமை கோரும் ஓபிஎஸ்.. சசியிடம் பதில் கேட்கும் தேர்தல் ஆணையம்

ஆர்.கே. நகரில் இரட்டை இலை சின்னம் ஒதுக்குவது பற்றி மார்ச் 20க்குள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலாவிற்கு தேர்தல் ஆணையம் ஆணையிட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, March 17, 2017, 16:19 [IST]

English summary

The EC has ordered Sasikala to reply on ADMK poll symbol issue by March 20.