ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெறும் அம்புதான்.. எய்த வில் யார் தெரியுமா? வைகை செல்வன் விளாசல்

அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்தை முடக்குவது என்ற தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவில் ஏதோ தவறு நிகழ்ந்துள்ளது என்று அதிமுக செய்தித் தொடர்பாளர் வைகைச் செல்வன் தெரிவித்தார்.

Story first published: Friday, March 24, 2017, 12:33 [IST]

English summary

The EC has already taken decision to freeze the AIDMK's symbol, before investigation held, says Vaigai Selvan.