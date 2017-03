விரைவில் சசிகலாவை தேர்தல் ஆணையமே தூக்கி எறியும்.. ஓ.பி.எஸ். அதிரடி

விரைவில் சசிகலா நியமனம் செல்லாது என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும் என்று ஓ.பி.எஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

The Election Commission will cancel the Sasikala's appointment as ADMK General Secretary soon, says O.Panneer selvam.