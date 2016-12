சேகர் ரெட்டி லிங்க்: ராமமோகன் ராவ் மீதும் சிபிஐ, அமலாக்கப் பிரிவு வழக்குகள் பாயும்?

தமிழக அரசின் தலைமை செயலர் ராமமோகன் ராவ் மீதும் சிபிஐ, அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் வழக்கு தொடர வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 11:40 [IST]

English summary

Sources said that The Enforcement Directorate and CBI will file cases against Tamilnadu Chief Secretary Ram Mohan Rao for the links with Sekhar Reddy.