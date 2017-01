அமலாக்கத்துறை வழக்கு: சசிகலா கணவர் நடராஜன் மீது பொருளாதார குற்றப்பிரிவு நீதிமன்றம் கிடுக்கிப்பிடி

லண்டனில் இருந்து சொகுசு கார் இறக்குமதியில் வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக அமலாக்கத்துறை தொடர்ந்த வழக்கில் இருந்து சசிகலாவின் கணவர் நடராஜனை விடுவிக்க பொருளாதார குற்றப்பிரிவு நீதிமன்றம் மறுத்து விட்டது.

English summary

The ED court in Egmore has refused to relieve Sasikala's husband Natarajan from a case sued by enforcement directorate.