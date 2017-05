சேகர் ரெட்டியின் கூட்டாளிகள் ரத்தினம், ராமச்சந்திரனுக்கு அமலாக்கத்துறை மீண்டும் சம்மன்

சேகர் ரெட்டியின் கூட்டாளிகள் ரத்தினம் மற்றும் ராமச்சந்திரன் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராகததால் அவர்களுக்கு மூன்றாவது முறையாக சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The ED has summoned sand mining baron J Sekhar Reddy's aids Ramachandran and K. Rathinam in connection with a money laundering case registered post demonetisation.