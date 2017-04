இன்னும் 30 நாட்கள்..தினகரன் மீதான வழக்குகளை முடித்து சிறைக்கு அனுப்ப அமலாக்கப் பிரிவு மும்முரம்!

டிடிவி தினகரன் மீதான வழக்குகளை விரைந்து முடித்து தண்டனை பெற்றுத் தருவதில் அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் மும்முரமாக இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

The Enforcement Directorate officials approached the courts for the cases against TTV Dinakaran.