சசிகலாவை நெருக்கும் ஃபெரா வழக்கு.. கடைசி வரை ஜெயில்தான்?

அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கு விசாரணையை சசிகலா எதிர்கொள்ள வேண்டும் என அமலாக்கத்துறை மீண்டும் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

English summary

The Enforcement Directorate has insisted that Sasikala Natarajan faces trial in a case registered under the Foreign Exchange Regulation Act. This move by the ED comes after the Madras High Court had recently said that Sasikala and the other accused must face trial in the two-decade old case.