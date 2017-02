எடப்பாடி பழனிச்சாமி வீட்டில் பணம் திருடியதாக விசாரிக்கப்பட்ட கார் டிரைவரின் தந்தை திடீர் மரணம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Police said that Edapaadi Palanisamy who stake claim to form the Govt. driver's father committed suicide.