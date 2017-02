ஆட்சி அமைக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆளுநர் அழைப்பு- இன்று மாலை 4 மணிக்கு முதல்வராக பதவியேற்பு!

ஆட்சி அமைக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இன்று மாலை 4 மணிக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராக பதவியேற்கிறார்.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 12:40 [IST]

English summary

Edapaadi Palanisamy and his team will meet the Governor Vidhyasagar Rao on today 11.30 am.