நீட் தேர்வு, வர்தா புயல் நிவாரணம், ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் பற்றி மோடியிடம் கோரிக்கை வைத்த எடப்பாடி

வர்தா புயல் நிவாரணம், நீட் தேர்வு விலக்கு, ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் குறித்து பிரதமர் மோடியிடம் கோரிக்கை வைத்ததாக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்தார்.

English summary

Chief Minister Edapadi Palanisami demanded PM Modi to exempt NEET exam from Tamil Nadu and other demands.