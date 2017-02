ஸ்கூட்டி வாங்க 50% மானியம்- அம்மா டூவீலர் திட்டம் - முதல்வரின் முதல் கையெழுத்து!

முதல்வராக இன்று முறைப்படி பொறுப்பேற்றுக்கொண்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஜெயலலிதா நாற்காலியில் அமர்ந்து மகப்பேறு உதவி உயர்வு, ஸ்கூட்டி வாங்க மானியம் போன்ற 5 முக்கிய பைல்களில் கையெழுத்து போட்டுள்ளார்.

English summary

TamilNadu Chief Minister Edappadi Palanisamy today sighined 5 file. improtant for 50% Maniam of two wheeler of Woman.