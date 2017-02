சேலம் சிலுவம்பாளையத்தில் பிறந்த பழனிச்சாமி... சி எம் ஆவாரா?

அதிமுகவின் சட்டசபைக்குழு தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள எடப்பாடி கே.பழனிச்சாமி சேலம் மாவட்ட சிலுவம்பாளையத்தில் பிறந்தவர். இவர் முதல்வர் நாற்காலியில் அமருவாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Edapadi Palanisamy presently serving as Minister for Highways Minor Ports in the Government of Tamil Nadu, and is the sitting MLA for Edapadi in the Salem district. MLAs supporting Edapadi K. Palanisamy as the AIADMK's legislature party leader sent to Governor.